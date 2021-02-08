«Ленинградский металлический завод» изготовил первое оборудование для Туполангской ГЭС

На Ленинградском металлическом заводе (филиал АО «Силовые машины», входит в «Севергрупп») изготовили колесо для гидроагрегата Туполангской ГЭС в Узбекистане.

Как сообщает пресс-служба компании, весь комплект гидравлического оборудования для модернизации одного из агрегатов станции будет готов во втором квартале текущего года. Кроме того, Туполангской ГЭС поставят гидротурбины и генераторы мощностью по 72,5 МВт, рабочие колеса и другое вспомогательное оборудование. Завершить модернизацию четырех гидроагрегатов стации планируется поэтапно, проект должны закончить в 2022 году.