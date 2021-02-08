Из-за коммунальной аварии 170 жилых домов в Воронеже остались без отопления

Из-за прорыва теплосетей сегодня без отопления остаются 64 многоквартирных жилых дома в Железнодорожном районе Воронежа, сообщили в местном филиале ПАО «Квадра». По данным «УК Железнодорожного района», отопления ночью в двадцатиградусный мороз не было в 170 домах, в которых живут порядка 50 тыс. человек, к нынешнему моменту теплоноситель в часть из них вернули.

Звонки с жалобами на отсутствие тепла в УК начали поступать с трех часов ночи. С пяти часов сотрудники компании занимались сливом воды для предотвращения замерзания отопительных систем. В воронежском филиале ПАО «Квадра» уточнили, что организация ведет срочный ремонт участка теплосети от котельной по адресу: Ленинский проспект, 162. На месте работают три ремонтные бригады, оснащенные всей необходимой техникой.

По данным «Квадры», тепла и воды нет в 64 жилых домах на улицах 25 Января, Переверткина, Зои Космодемьянской, Остужева, Суворова и на Ленинском проспекте. Отопление в них, по предварительной оценке, включат после окончания ремонтных работ в 15 часов дня.

В мэрии Воронежа сообщили, что из-за аварии отопления нет в пяти школах, лицее, гимназии и 10 детских садах. Во всех образовательных учреждениях отменены занятия.

Сергей Толмачев