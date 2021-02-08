В Нижнем Новгороде действует режим повышенной готовности для уборки снега

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев с 5 февраля «до особого распоряжения» ввел режим повышенной готовности к ЧС техногенного или природного характера на территории всего города. Усиление работы служб жизнеобеспечения связано с обильными снегопадами и необходимостью уборки снега для «содержания улично-дорожной сети, бесперебойной работы общественного транспорта и эксплуатации личных транспортных средств граждан».

До особого распоряжения районным администрациям предписано при необходимости ввести круглосуточное дежурство руководителей и ответственных лиц, привести в готовность силы и средства аварийных служб города, организовать круглосуточную уборку улиц и быть готовыми к различным коммунальным авариям. Также в режиме повышенной готовности допускаются срочные закупки товаров и услуг, без проведения соответствующих конкурсных процедур.

Иван Сергеев