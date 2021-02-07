В Ярославле продают торговый центр Wenge за 475 млн рублей

В Ярославле выставлен на продажу четырехэтажный торговый центр Wenge, находящийся на пересечении улицы Свободы с улицей Городской вал. По данным сайта объявлений, владельцы торгового центра общей площадью более 9,46 тыс. кв. м. оценили его в 475 млн руб.

Здание ТЦ продается вместе с земельным участком площадью более 5,7 тыс. кв. м. На участке находится парковка для автомобилей клиентов торговых и других организаций, арендующих помещения в торговом центре. На сайте объявлений указано, что в настоящее время 80% площади ТЦ заполнено арендаторами.

По данным сетевого издания 76.ru, банк «Восточный», владеющий ТЦ Wenge, решил продать его, так как торговый центр является непрофильным для банка объектом.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Заволжском районе Ярославля выставлен на продажу торговый центр «Яркий». Он продается из-за банкротства его владельца. ТЦ «Яркий» общей площадью 23 тыс. кв. м. хотят продать за 363,5 млн руб.

Антон Антонов