Британские власти хотят обложить дополнительным налогом онлайн-продажи

Крупным технологическим компаниям и ритейлерам, работающим в Великобритании и сумевшим значительно увеличить свои продажи в условиях пандемии, британские власти готовят новые налоги, чтобы бюджет страны мог справиться с небывалой нагрузкой последнего года. Как стало известно The Times, в этом месяце Министерство финансов Великобритании проведет встречу с представителями крупных технологических компаний и ритейлеров, чтобы обсудить введение налога на онлайн-продажи. По просьбе министерства Конфедерация британской промышленности и отраслевая ассоциация TechUK соберут на эту встречу компании для обсуждения «общих рисков и преимуществ» введения такого налога. Кроме того, сообщает издание, в правительстве разрабатываются предложения по введению разового налога на сверхприбыль для этих компаний.

В числе тех, кого могут коснуться решения правительства, компании Amazon, Asos, Ocado, Just Eat, Deliveroo, а также крупные сети супермаркетов и службы доставки посылок. Так, продажи Amazon в Великобритании в прошлом году выросли на 51% и достигли £19,5 млрд благодаря росту спроса на онлайн-покупки и доставку на дом. При этом в 2019 году компания заплатила корпоративный налог в размере всего £14,5 млн. В целом в прошлом году доля розничных продаж онлайн (не включая продукты питания и еду) выросла с 31% до 46%.

Опрос общественного мнения, проведенный недавно Kekst CNC, показал, что общественность считает налог на онлайн-продажи удобным способом компенсировать издержки пандемии. 56% респондентов заявили, что хотели бы, чтобы онлайн-ритейлеры платили больше налогов. При этом, как отмечает The Times, ни тот ни другой налог еще не войдет в бюджет, который будет представлен 3 марта. Основной темой бюджета станет продление краткосрочной финансовой помощи в условиях пандемии. Министр финансов Риши Сунак, который направил на такую помощь более £300 млрд средств налогоплательщиков, поддерживает введение новых налогов. «Он признает, что то, как мы облагаем налогом онлайн-продажи в настоящее время, убивает физические магазины и что-то должно быть с этим сделано»,— заявил газете помощник министра.

Алена Миклашевская