Ростуризм сообщил о сокращении долга туроператоров за несостоявшиеся туры в два раза

Туроператоры сократили долг перед россиянами по не состоявшимся из-за пандемии турам с более чем 40 млрд руб. до 16 млрд руб., сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. В ходе конференции по развитию межрегионального туризма в России она отметила, что туроператоры «продолжили выполнять обязательства перед людьми, сократили обязательства перед людьми».

«Я считаю, что мы очень неплохо справились, лучше, чем многие страны в мире, у нас с рынка не ушел ни один крупный туроператор»,— заявила госпожа Догузова (цитата по ТАСС). Такого результата удалось достичь в том числе благодаря мерам господдержки, например, программе кэшбэка, отметила она.

«Те обязательства, которые в прошлом году не были выполнены по понятным причинам в силу того, что многие страны были закрыты, я уверена, в этом году будут выполнены, и бизнес продолжит свою работу, а потребители, наши граждане, либо получат деньги, либо обязательно услугу, которую бизнес должен был оказать еще в прошлом году»,— сказала Зарина Догузова.

Ранее Ростуризм предложил в рамках третьего этапа программы туристического кэшбэка возмещать часть стоимости туров, совершенных до 20 июня 2021 года. Ведомство рекомендует представителям отрасли разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта.

Программа частичной компенсации средств на путевки была введена в 2020 году как одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. С 15 октября проводился второй этап программы туристического кэшбэка. Россияне могли приобрести туры и забронировать проживание в отеле до 5 декабря, а совершить поездку — до 10 января включительно.

Подробнее о программе читайте в публикации “Ъ” «Туристам доплатят за Россию».