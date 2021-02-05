ФАС оштрафовала ряд компаний на 400 млн руб. за картельный сговор на рынке ГСМ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала несколько компаний виновными в заключении антиконкурентного соглашения. С февраля 2016 года по сентябрь 2019 года участники картеля поддерживали цены на торгах на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ) для госнужд. Размер штрафов компаниям составил более 400 млн руб.

«Общая выручка картеля превысила 900 млн руб.»,— говорится в сообщении ведомства. Речь идет об ООО «Нова Групп», ООО ПНТ, ООО «Белая звезда», ООО «НК "Союз Петролеум"», ООО «Атлант-Ойл» и ООО «Фьюел Менеджмент».

«В числе заказчиков горюче-смазочных материалов были в том числе коммунальные предприятия. Затраты на покупку ГСМ по завышенной стоимости могли сказаться на тарифах для населения»,— прокомментировал заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.