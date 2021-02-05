Минпросвещения предложило не допускать цифровой контент от иностранных юрлиц до школ

Минпросвещения предлагает создать реестр поставщиков образовательного контента, который после экспертизы может использоваться в школах. При этом поставщик не может быть иностранным юридическим лицом, следует из проекта приказа.

«Поставщик цифрового образовательного контента и образовательного сервиса не должен являться иностранным юридическим лицом»,— говорится в документе. Кроме того, под ограничение подпадают и российские юрлица, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50%.

Поставщиком не сможет стать юрлицо или ИП, которые находятся в процессе ликвидации, реорганизации или признанные арбитражным судом банкротами. Поставщик должен быть зарегистрирован в соответствии с законом РФ, иметь документы, которые подтверждают его квалификацию и опыт работы в сфере образования, должна отсутствовать налоговая задолженность.

Документ разработан в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) в школах. Эксперимент по будет проходить до конца 2022 года в российских регионах.

Подробности — в материале “Ъ” «Школьников, учителей и родителей ждут на платформе».