На месте свалки в Петербурге построят электробусный парк

На территории незаконной свалки на Индустриальном проспекте после расчистки планируется постройка парка электробусов. Об этом рассказал глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин газете «Петербургский дневник».

По словам господина Разумишкина, документация на торги уже подготовлена, а снос свалки начнется в текущем году. Готовящийся парк электробусов станет первым подобным проектом на территории Северо-Западного региона. По текущим планам строительство должно быть закончено в 2024 году.

В прошлом году “Ъ-СПб” сообщал, что АО «Синара — Транспортные машины» может запустить в Петербурге производство автобусов, электробусов и троллейбусов.