На Кубани бывшего судебного пристава будут судить за крупную взятку

В Ейске суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника Ейского межрайонного отдела судебных приставов УФССП по Краснодарскому краю по обвинению во взяточничестве, сообщили краевая прокуратура и следственное управление СКР. Противоправную деятельность пристава выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Фамилия подсудимого не называется, на сайте суда указано, что подсудимым по делу о крупной взятке (ч.5 ст. 290) является Михаил Борщ. По данным следствия, в 2013 году в производстве отдела судебных приставов находились исполнительные производства о выселении троих граждан из дома. Начальник отдела УФССП сообщил инициатору выселения, что за вознаграждение в сумме 500 тыс. руб. он готов ускорить исполнение решения, в противном случае пригрозил разными способами тормозить процесс. В 2013 году при получении первой части выплаты господин Борщ был задержан, а затем освобожден, после чего уехал в Донецк (Украина), где скрывался в течение семи лет. В мае 2020 года обвиняемый был задержан на территории Рязанской области.

Анна Перова, Краснодар