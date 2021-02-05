Число безработных в Тюменской области к началу 2021 году составило более 20 тысяч человек За год их количество выросло в 4,6 раза

К началу 2021 года количество жителей Тюменской области, зарегистрированных в качестве безработных, достигло более 20 тыс. человек, что в 4,6 раза больше, чем в начале 2020 года (чуть более 4,3 тыс. человек). Это следует из данных регионального департамента труда и занятости населения.

Согласно опубликованной информации, уровень регистрируемой безработицы на январь 2021 года составляет 2,76% (0,59% — в январе 2020 года). При этом количество соискателей с начала 2020 года выросло с 5,2 тыс. до 23,5 тыс. человек, а количество вакансий — с 21,8 тыс. до 32,4 тыс. штук.

Ранее бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса Невидайло сообщала, что во время пандемии бизнес в регионе столкнулся со сложностями при подборе кадров. Причиной стало высокое пособие по безработице. Позднее директор тюменского департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич отмечала, что количество получателей пособия по безработице сократилось вдвое, а повышенные пособия были отменены.