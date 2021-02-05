В суд передали дело о растрате почти 29 млн рублей при покупке детсада в Сосновском районе

Сосновский районный суд рассмотрит уголовное дело первого заместителя главы муниципалитета Игоря Азархина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и растрате 28,7 млн руб. при покупке здания под детский сад. В деле еще два фигуранта – местный предприниматель и оценщик, обвиняемые в пособничестве чиновнику, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в 2017 году первый замглавы Сосновского района заключил с коммерческой организацией, фактически возглавляемой одним из соучастников, муниципальный контракт на покупку нежилого помещения под размещение детского сада. Второй соучастник – индивидуальный предприниматель-специалист в сфере недвижимости оценил здание на сумму более 56,4 млн руб. при фактической стоимости около 28,6 млн руб. В ходе расследования дела арестованы средства на расчетных счетах обвиняемых, объекты недвижимости, доли в уставных капиталах коммерческих организаций и транспортные средства на общую сумму свыше 54 млн руб.

В зависимости от степени участия фигурантам предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 (пособничество в растрате) и ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.