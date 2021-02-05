«Татнефть» вошла в топ-15 крупнейших компаний РФ по капитализации

Компания «Татнефть» заняла 12-е место среди самых крупных российских компаний по капитализации за 2020 год. Исследование провели специалисты РИА «Рeйтинг».

Отмечается, что капитализация татарстанской компании в 2020 году составила $15,18 млрд. Этот показатель на 43,7% меньше, чем годом ранее.

Помимо «Татнефти» в топ-100 компаний РФ по капитализации вошли «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и КамАЗ. «Нижнекамскнефтехим» занял 48-е место. Капитализация компании по итогам 2020 года составила $1,9 млрд, что на 21,6% меньше, чем годом ранее. Почти такой же уровень капитализации и у «Казаньоргсинтеза», который находится на 49-й позиции рейтинга. КамАЗ занял 76-е место с капитализацией в $618 млн.

"Ъ-Казань"