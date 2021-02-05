Студентов КФУ пообещали не отчислять за участие в акциях

В Казанском федеральном университете пообещали не отчислять студентов за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом журналистам рассказал ректор вуза Ильшат Гафуров.

По его словам, руководство КФУ на сегодняшний день не принимало никаких решений по участвовавшим в акциях студентам, и «разговоры об отчислениях не имеют под собой никакой основы». Однако вуз не поддерживает их участие в незаконных митингах.

При этом студентов будут отчислять в случае возбуждения против них уголовных дел. «Если в решении суда будет написано, и это будет определено как уголовная ответственность, тогда эти студенты учиться в университете не смогут. Если другой уровень ответственности, то они у нас учатся», — отметил Ильшат Гафуров.

Ректор добавил, что в акциях в поддержку господина Навального приняли участие свыше 30 студентов КФУ. «Ничего хорошего нет, когда пытаются сделать участниками акции наших детей. А там были случаи, когда один — два наших лицеиста тоже попали. Люди, призывающие молодежь пойти на такие митинги, недостойны уважения», — сказал господин Гафуров.

"Ъ-Казань"