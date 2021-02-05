«Ведомости»: «Авексима» создаст в Подмосковье завод по выпуску препаратов для лечения онкологии и ВИЧ

«Авексима» планирует построить в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе завод по разработке и производству инновационных лекарств, сообщил «Ведомостям» представитель фармацевтической компани. По информации газеты, речь идет о лекарствах для лечения онкологии и ВИЧ.

«Есипово» является площадкой, подведомственной Корпорации развития Московской области. Общая площадь завода в «Есипово», который будет включать в себя лаборатории, производственный и складской комплекс, может составить 61 тыс. кв. м. Строительство планируется начать во втором квартале 2021 года, а сдать завод в эксплуатацию — через два года. Представитель «Авексимы» оценил инвестиции в проект в 5 млрд руб.

«Авексима» была создана в 2011 году. Она входит в московский фармацевтический холдинг «Гранд Капитал» Дениса Ременяко, включающий в себя также аптечные сети «Сердце Вятки» в Кирове, «Сердце столицы» в Москве и «Сердце Московии» в Подмосковье. Заводы компании находятся в Сибири и на Урале. О планах по созданию мощностей в Подмосковье стал известно в 2017 году. Тогда инвестиции в проект оценивались в 4 млрд руб. Что конкретно планировала выпускать на нем компания, не уточнялось.

О разрабортки проекта — в материале “Ъ” «Анальгин пропишут в Подмосковье».