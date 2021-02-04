Путин утвердил новые критерии эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ, утвердивший перечень показателей для оценки эффективности глав субъектов РФ.
Критерии эффективности губернаторов:
- Доверие к власти.
- Численность населения в регионе.
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
- Уровень бедности.
- Доля граждан, занимающих спортом.
- Уровень образования.
- Эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи.
- Численность волонтеров.
- Число семей, улучшивших жилищные условия.
- Объем жилищного строительства.
- Условия для воспитания гармоничной личности.
- Число посещений культурных мероприятий.
- Качество городской среды.
- Качество окружающей среды.
- Темп роста реальной среднемесячной зарплаты.
- Темр роста реального среднедушевого дохода населения.
- Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях.
- Темп роста инвестиций в основной капитал.
- Число занятых в малых и средних предприятиях.
- «Цифровая зрелость» органов власти.
В 2018 году Владимир Путин утвердил перечень критериев оценки деятельности губернаторов. Тогда он снизил число показателей с 24 до 15. Кремль начал интересоваться «уровнем доверия к президенту и высшим должностным лицам субъектов РФ». В апреле 2019-го критерии снова поменялись.
Подробнее о предыдущем изменении критериев эффективности работы глав регионов — в материале “Ъ” «Губернаторы получат новые оценки».