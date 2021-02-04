Путин утвердил новые критерии эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ, утвердивший перечень показателей для оценки эффективности глав субъектов РФ.

Критерии эффективности губернаторов:

Доверие к власти. Численность населения в регионе. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Уровень бедности. Доля граждан, занимающих спортом. Уровень образования. Эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи. Численность волонтеров. Число семей, улучшивших жилищные условия. Объем жилищного строительства. Условия для воспитания гармоничной личности. Число посещений культурных мероприятий. Качество городской среды. Качество окружающей среды. Темп роста реальной среднемесячной зарплаты. Темр роста реального среднедушевого дохода населения. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях. Темп роста инвестиций в основной капитал. Число занятых в малых и средних предприятиях. «Цифровая зрелость» органов власти.

В 2018 году Владимир Путин утвердил перечень критериев оценки деятельности губернаторов. Тогда он снизил число показателей с 24 до 15. Кремль начал интересоваться «уровнем доверия к президенту и высшим должностным лицам субъектов РФ». В апреле 2019-го критерии снова поменялись.

Подробнее о предыдущем изменении критериев эффективности работы глав регионов — в материале “Ъ” «Губернаторы получат новые оценки».