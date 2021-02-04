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Кассационный суд вернул дело бывшего подрядчика петербургской консерватории в первую инстанцию

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу о взыскании 134 млн рублей с компании «Меандр», ранее выполнявшей работы по реконструкции Петербургской консерватории. Об этом сообщили «РИА Новости». На момент публикации новости решение по делу опубликовано в системе КАД «Арбитр» без мотивировочной части.

Спор о 134 млн рублей возник еще в 2019 году, когда Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации расторгла контракт с «Меандром» и подала иск о взыскании неотработанного аванса. Городской арбитраж отказал в требованиях, сочтя, что расходы «Меандра» на исполнение контракта превышали сумму иска, Тринадцатый арбитражный суд оставил решение в силе. Теперь решение отменено, а дело передано на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Напомним, гендиректор «Меандра» Елена Завадская и владелец компании Евгений Ярмош являются фигурантами уголовного дела о хищении и с сентября находятся под стражей.

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