В Ярославской области детям разрешили посещать ТЦ без взрослых

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил сегодня о снятии части ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети.

«По итогам консультации с Роспотребнадзором готовы снять ряд коронавирусных ограничений, введенных перед новогодними праздниками. Делаем это аккуратно, реагируя на любые изменения эпидемической ситуации»,— написал господин Миронов.

Губернатор отметили, что с 4 февраля отменен запрет на проведение заведениями общественного питания мероприятий, в которых участвуют более 10 человек. Также отменен запрет на посещение детьми до 14 лет торговых центров без сопровождения родителей.

«Постепенно возобновляем оказание плановой медицинской помощи в ряде медицинских учреждений. Прием пациентов вновь начинают физиотерапевтические кабинеты, отделения и поликлиники»,— отметил глава региона.

Он напомнил, что в Ярославской области по-прежнему действует обязательный масочный режим, а также некоторые другие ограничения, позволяющие стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Антон Антонов