В Ярославских автобусах обеззараживают воздух бактерицидными лампами

В Ярославской области в условиях сложной эпидемиологической обстановки для защиты пассажиров общественного транспорта в автобусах, кроме комплексной мойки и дезинфекции, проводится обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных ламп, сообщили в региональном департаменте транспорта.

По словам директора департамента Сергея Кайгородова, устройство за 3-4 минуты убивает вирусы, в том числе COVID-19, а также опасные для человека бактерии. Сейчас Ярославское АТП для чистки воздуха использует две эколампы, произведенные одной из ярославских компаний.

В департаменте уточнили, что для профилактики распространения коронавируса салоны автобусов планируют оборудовать рециркуляторами воздуха. Устройства по дезинфекции и очистке воздуха будут установлены уже в феврале в автобусах, выполняющих межмуниципальные маршруты.

София Бастрыгина