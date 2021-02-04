Аксайский чиновник осужден за незаконную приватизацию участка, выделенного для инфраструктуры ЧМ-2018

Аксайский районный суд признал виновным председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Сергея Дзюбу в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Суд установил, что в феврале 2015 года Дзюба, используя свое служебное положение, незаконно приватизировал земельный участок, который был зарезервирован под строительство объектов инфраструктуры предстоящего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Отмечается, что участок был приватизирован без проведения торгов, а также по заниженной цене. Ущерб бюджету Аксайского района составил 65 млн. рублей. Суд назначил Сергею Дзюбе наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

«В настоящее время в отношении Дзюбы расследуется уголовное дело по еще 16 эпизодам аналогичной противоправной деятельности, причинившей ущерб на сумму свыше 270 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева