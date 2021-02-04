В Татарстане выявили 83 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане выявили 83 новых случая заражения COVID-19, все они являются контактными. Об этом сообщили в оперативном штабе республики по борьбе с вирусом. 25 человек госпитализированы, , 58 получают лечение на дому.

Среди заболевших — один несовершеннолетний и 31 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 48 новых случаев, в Набережных Челнах — семь, в Нижнекамском районе — четыре, в Альеевском, Зеленодольском и Нурлатском — по три, в Азнакаевском, Алексеевском, Апастовском, Высокогорском, Тукаевском — по два, в Аксубаевском, Буинском, Елабужском, Заинском, Лениногорском — по одному.

«На 4 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 385 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 12 881, в том числе 69 за минувшие сутки», — отмечается в сообщении.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"