Титов предложил сделать залог гарантией возвращения в Россию фигурантов «лондонского списка»

Введение залога для предпринимателей из «лондонского списка» должно стать гарантией их возвращения в Россию, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Мы считаем, что самым оптимальным был бы залог, который, кстати, они могут внести еще до приезда в Россию как некое обеспечение того, что они приедут. У нас были такие случаи, когда они заявляли, что хотят приехать, им дают зеленый свет на возвращение, а они потом пугаются и не приезжают. Поэтому залог был бы гарантией еще и того, что они вернутся»,— сказал господин Титов (цитата по ТАСС).

«Лондонский список» был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими Россию бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Они выразили готовность вернуться при условии, что их не арестуют после прибытия в страну. На данный момент по «лондонскому списку» вернулись 12 предпринимателей: Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин — в 2018 году; Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина — в 2019 году; Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов — в 2020 году.

Одним из способов определния суммы залога может стать анализ налоговой декларации, добавил Борис Титов. «Бизнесмен показывает все свои активы, и высчитывается какой-то процент от его благосостояния. Это возможный вариант»,— сказал бизнес-омбудсмен.

МВД в феврале 2021 года завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора крупной лизинговой компании «Трансфин-М», фигуранта «лондонского списка» Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой, являющейся сейчас гендиректором компании Ural Logistics. Оба обвиняются в хищении активов своей бывшей фирмы на 2,8 млрд руб. накануне ее продажи.

Подробности — в материале “Ъ” «Сто томов на тысячу вагонов».