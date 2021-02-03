Сто томов на тысячу вагонов

МВД завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой, являющейся сейчас гендиректором компании Ural Logistics. Оба обвиняются в хищении активов своей бывшей фирмы на 2,8 млрд руб. накануне ее продажи. Именно за такую сумму сообщники реализовали 1 тыс. железнодорожных вагонов аффилированной структуре. Причем расплатилась она, как установили правоохранители, в том числе и деньгами той же «Трансфин-М», выведенными из компании через цепочку мнимых сделок.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу расследовало ровно полтора года. Причем, согласно первоначальной версии следствия, речь шла об ущербе всего в 400 млн руб. Как следовало из материалов дела, в 2018 году своим распоряжением господин Зотов передал в лизинг ООО «Инвестактив» 1 тыс. грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене. Партнер «Трансфин-М» уже в июле того же года не преминул этим воспользоваться, и все вагоны перешли новому собственнику по цене, которую правоохранители сочли сильно заниженной.

Реальная стоимость вагонов, по версии следствия, составляла почти 2,8 млрд руб., а проданы они были примерно за 2,4 млрд руб. Именно хищение разницы тогда и инкриминировали господину Зотову.

Впрочем, обвинение ему предъявить смогли в сентябре 2019 года лишь заочно, поскольку бизнесмен покинул Россию. Весной прошлого года его последовательно объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск. На родину Дмитрий Зотов, входивший в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, добровольно вернулся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, будучи уверенным, что арест ему не грозит. Однако, несмотря на предварительную договоренность с силовиками, его задержали прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО.

В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

При этом в ходе дальнейшего разбирательства фабула самого дела кардинально изменилась. Следствие пришло к выводу, что переданные в лизинг, а затем выкупленные ООО «Инвестактив» вагоны фактически были похищены у «Трансфин-М».

Весной прошлого года к уголовной ответственности по этому делу привлекли бывшего заместителя господина Зотова Елену Сергееву, которая после ухода из «Трансфин-М» стала гендиректором компании Ural Logistics, также занимавшейся перевозкой грузов железнодорожным транспортом.

По версии МВД, организатором схемы являлся Дмитрий Зотов, а госпожа Сергеева курировала в компании административно-хозяйственную деятельность как самой лизинговой компании, так и задействованных в противоправной деятельности фирм. Как установили следователи, именно госпожа Сергеева отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам «Трансфин-М» с аффилированными структурами.

Стоит отметить, что в ходе расследования были получены данные о том, что то же ООО «Инвестактив» за полученные вагоны частично расплатилось деньгами самой «Трансфин-М». В частности, как утверждает знакомый с ситуацией источник “Ъ”, в материалах дела якобы говорится о том, что в 2017–2018 годах господин Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб., которые использовались для оплаты 1 тыс. вагонов подконтрольной ему компанией «Инвестактив».

По данным МВД, доход от сделок выводился из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Деньги распределялись как между самими участниками махинаций, так и между их родственниками, которые покупали элитную недвижимость и дорогие автомобили.

«Мы полагаем, что следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие как сам факт совершения преступления, так и причастность к нему обвиняемых»,— заявил “Ъ” представляющий интересы потерпевшей стороны адвокат Эдуард Исецкий.

100-томное уголовное дело уже утверждено прокурором и передано для рассмотрения в Никулинский райсуд Москвы.

Олег Рубникович