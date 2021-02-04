Spar пошел по магазинам

Один из крупнейших партнеров голландской сети Spar в России «Спар Миддл Волга» выходит в торговые центры Москвы и Санкт-Петербурга. Компания ищет крупные помещения площадью до 4 тыс. кв. м и может занять часть площадей сети «Карусель», которая сейчас проходит трансформацию. Экспансия позволит «Спар Миддл Волга» занять освобождающуюся нишу, но трафик в торговых центрах пока не восстановился.

Компания «Спар Миддл Волга», которая развивает в России магазины Spar по франшизе, начала поиск помещений площадью до 4 тыс. кв. м в торговых центрах, сообщили “Ъ” консультанты рынка недвижимости. Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина знает, что «Спар Миддл Волга» уже арендовал помещения в «Смоленском пассаже» в Москве и ТЦ «Невский» в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания смотрит на помещения, которые занимают в торговых центрах гипермаркеты «Карусель» (входит в X5 Retail Group), добавляет другой источник “Ъ”. Ранее X5 объявила о трансформации этого формата: часть магазинов будет закрыта, часть — отдана под супермаркеты «Перекресток». В X5 лишь заявили, что трансформация гипермаркетов проходит в плановом режиме.

По собственным данным, под управлением «Спар Миддл Волга»находится около 200 из примерно 350 магазинов Spar в РФ. Согласно ЕГРЮЛ, компания контролируется нижегородскими предпринимателями Альбертом Гусевым и Юрием Маркиным. В 2019 году выручка была 52,4 млрд руб., чистая прибыль — 26,6 млн руб., следует из Kartoteka.ru. В «Спар Миддл Волга» на вопросы “Ъ” не ответили.

Директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько говорит, что Spar выглядит лучшей альтернативой гипермаркетам «Карусель», которые после закрытия оставляют избыточные свободные площади. По ее словам, на российском рынке в принципе не осталось продуктовых сетей, готовых занимать до 4 тыс. кв. м в торговых центрах. Среди ближайших конкурентов Spar — «Перекресток», обновленная «Пятерочка» и «Мираторг», но эти сети арендуют в основном помещения до 1,5 тыс. кв. м, в редких случаях — до 3 тыс. кв. м, указывает госпожа Малахатько. По подсчетам директора департамента торговой недвижимости JLL Полины Жилкиной, аренда для супермаркетов до 4 тыс. кв. м в торговых центрах в хороших локациях стоит до 6 млн руб. в месяц, с меньшим трафиком — до 4 млн руб.

Как отмечает Марина Малахатько, партнер Spar удачно выбрал момент для экспансии: «У компании универсальная концепция, хорошо работает кулинария, свое производство. И пока другие продуктовые сети адаптируют затраты и ограничивают развитие, конкуренции в формате 2–4 тыс. кв. м нет». Активное развитие «Спар Миддл Волга» хорошо отражает ситуацию на рынке, которому не хватает разнообразия игроков в данном ценовом сегменте, добавляет госпожа Жилкина.

Работа в торговых центрах несет и свои риски. По словам источника “Ъ” на рынке, в Auchan связывали часть своих проблем в 2020 году с тем, что многие магазины сети были в торговых центрах, трафик которых сильно пострадал из-за ограничений в связи с COVID-19. По данным Infoline, Auchan стал единственной продуктовой сетью в РФ из топ-10, которая показала снижение выручки в январе—сентябре: на 10,7%, до 183 млрд руб., год к году. В торговых центрах трафик пока восстановился до 70–80% от докризисного уровня. В Auchan от комментариев отказались.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что готовые к работе в торговых центрах сегодня продуктовые сети могут получить привлекательное предложение по аренде. Но он не исключает, что для работы на большой площади Spar потребуется партнер по аналогии «Перекрестка», который договорился об открытии на территории супермаркетов McDonald’s. Как отмечает Ирина Козина, интерес «Спар Миддл Волга» к торговым центрам не говорит о смене вектора компании, которая продолжает искать площади в центрах деловой активности с высоким трафиком, а также помещения в густонаселенных районах в составе жилых комплексов.

Никита Щуренков