На IVI стартует реалити-шоу «Кто ты?!»

На сегодня это уникальный проект для молодежи в сфере российского шоу-бизнеса, где дети и подростки создают собственный музыкальный контент, могут свободно проявлять себя и свои таланты, общаться с артистами и блогерами, получать советы профессиональных преподавателей, тренировать и проявлять свою стойкость и упорство на пути к цели.

За один месяц на вилле без телефонов, интернета и другой связи с внешним миром молодые люди из неуверенных в себе подростков превращаются в настоящих артистов, способных решать взрослые проблемы и создавать новое течение в музыке.

Второй сезон реалити-шоу «Кто ты?!» — это диалог между опытом и свежими идеями, молодостью и «старой» школой, готовой инструкцией и интуицией. Это битва и настоящая дружба, огонь в глазах и постоянный труд. На площадке собрались 13 самых сильных участников, которые успешно прошли кастинг из тысячи человек со всей России. Они работали в командах и по одному, участвовали в челленджах и выстраивали отношения между собой. Каждый участник проекта смог записать собственный музыкальный трек и найти своего слушателя. Но главные награды еще впереди. Победители — участники, занявшие по итогам голосования первое и второе место, — получат все, о чем мечтает каждый артист: 1 000 000 рублей и контракт на запись альбома с лейблом.

Среди них есть те, кто привык побеждать, и те, кому это жизненно необходимо сделать сейчас. Кому же достанется главный приз?

Отчетный онлайн-концерт с голосованием — 12-ю серию реалити-шоу — зрители IVI смогут посмотреть 9 апреля 2021 года.

«Современные дети сильно отличаются от предыдущих поколений: они более активные, смелые, свободные, раскрепощенные. И многие подходы к творческому развитию ребенка сегодня, на мой взгляд устарели. Я думаю, что детское творчество обязательно должно быть актуальным, поэтому я стремлюсь создавать и развивать те направления подготовки, которые соответствуют времени, скорости и стилю современной жизни. Именно такие проекты, как наше реалити-шоу, раскрывают таланты наших детей, помогают им стать теми, кем они сами хотели бы. Новое поколение хочет говорить, высказываться посредством творчества. Им это просто необходимо. И так же им очень хочется, чтобы мы их понимали, чтобы мы были с ними рядом и могли поддержать в нужную минуту»,— говорит Татьяна Тур, автор и продюсер реалити-шоу «Кто ты?!».

Этот проект объединил талантливых подростков со всех регионов России и стран СНГ. Общий охват реалити-шоу — 50 млн человек.

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