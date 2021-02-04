Потребрынок не восстановил спрос

По итогам 2020 года рынок платных услуг населению в Челябинской области упал на 10% по сравнению с 2019 годом. Сильнее всего просели сферы культуры, туризма и спорта — на 35–50%. Оборот общественного питания за год снизился на 7,6% — до 22,3 млрд руб. При этом рост потребительского спроса зафиксирован в сфере розничной торговли — на 0,7% в сопоставимых ценах. Эксперты отмечают, что пока говорить о восстановлении рынков не приходится.



В 2020 году в Челябинской области оборот рынка платных услуг населению сократился на 10% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом. В целом он оставил 164,9 млрд руб. Рынок общественного питания в прошлом году сократился на 7,6%, до 22,3 млрд руб. Такие данные представил Челябинскстат в докладе о социально-экономическом положении Челябинской области в 2020 году.

Пик падения рынка платных услуг пришелся на апрель, когда его объем сократился на 29,4% в связи с введением режима повышенной готовности в Челябинской области из-за пандемии коронавирусной инфекции и закрытия большинства непродовольственных магазинов, кинотеатров, парикмахерских, фитнес-центров и других мест массового пребывания людей. По итогам второго квартала объем оказанных услуг снизился почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После снятия ограничений рынок с июля начал постепенно расти, но так и не восстановился до докризисного уровня. По итогам года падение показали все направления сферы услуг, только коммунальная сфера в сопоставимых ценах сохранила объемы оказываемых услуг на уровне 2019 года — 48,6 млрд руб. Наибольшее сокращение продемонстрировали сфера культуры — на 51%, туризм — 44,3%, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения — 41%, физкультуры и спорта — 35,8%, правового характера — 22,4%, транспортные — 16,3%. Меньше всего пострадали почтовые и курьерские услуги — их объем снизился всего на 1%, а также медицинские (-1,9%) и телекоммуникационные (-2,9%). В целом 56,5% от всего объема оказанных жителям региона услуг пришлось на три направления: коммунальные, телекоммуникационные и бытовые. Последние сократились на 9,9%, до 19,6 млрд руб. При этом по итогам года восстановить объемы удалось только мастерским и предпринимателям, оказывающим услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники и изготовлению металлоизделий — 100,8% к 2019 году. Почти вернулись к прошлогоднему уровню услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования — 98,2%. Больше всего от коронавирусных ограничений пострадали общественные бани и душевые — падение объемов составило 37,7%, а ателье по пошиву и ремонту одежды — 33,2%. Более чем на 20% упали обороты химчисток и прачечных, мастерских по ремонту обуви, изготовлению и ремонту мебели, предприятий по прокату.

Оборот розничной торговли в Челябинской области по итогам 2020 года по сравнению с 2019-м в сопоставимых ценах увеличился на 0,7% и составил 575,4 млрд руб. В том числе объемы продаж непродовольственных товаров выросли на 1,3%, продуктов питания — на 0,1%. В структуре оборота удельный вес пищевых продуктов в прошлом году вырос до 46,3% (с 46% годом ранее). В министерстве экономического развития считают, что росту рынка розничной торговли способствовали реализация комплекса федеральных и дополнительных региональных мер по поддержке бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей, а также рост среднемесячной начисленной зарплаты, которая увеличилась за январь–ноябрь 2020 года почти на 3%. По данным Челябинскстата, реальная заработная плата при этом сократилась на 0,6%.

В целом по России оборот рынка платных услуг населению в 2020 году упал на 17,3%, а оборот розничной торговли — на 4,1%.

Главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов считает, что пока о восстановлении потребрынка говорить не приходится, а статистика свидетельствует «даже не о стагнации, а полноценной рецессии в большинстве отраслей экономики региона». «Статистика говорит нам об изменении показателей в основном в денежном выражении, это важно, потому что, к сожалению, рубль за прошлый год обесценился более чем на 20% по отношению к основным валютам, это сильнейший спад с 2015 года. Нужно учитывать тот факт, что даже при относительно невысокой официальной инфляции, особенно если мы говорим об экспортоориентированных и импортозависимых сферах, наличие роста в денежном выражении к уровням 2019 года не тождественно росту в натуральном выражении. То есть товаров и услуг могло быть произведено меньше, однако за счет девальвации рубля их стоимость выросла, и таким образом мы видим некий подъем, за которым в большинстве случаев наблюдается спад. Индекс потребительских цен в декабре 2020 по отношению к аналогичному периоду 2019 года вырос на 4,6%, что удивительным образом соответствует таргетированным целям по инфляции. Но при этом цены на продукты питания выросли на 7%, что выглядит куда более правдоподобно, а непродовольственные товары подорожали на 4,3%. При этом оборот розничной торговли увеличился на 0,7%. Это подтверждает наше предположение о том, что цены на товары растут опережающими темпами к оборотам не только на B2B, но и на B2С рынках, а это значит, что даже при сохранении или росте оборота, количество реализованных услуг и продукции напротив сокращается»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова