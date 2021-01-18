Росатом, Политех и Центр Алмазова помогут в разработке цифровой трансформации здравоохранения в Петербурге

Стратегическими партнерами Смольного в процессе разработки модели цифровой трансформации системы здравоохранения и государственного управления в Петербурге могут стать государственная корпорация «Росатом», Политехнический университет и Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова.

Как отметили в администрации Петербурга, совместная работа позволит увеличить долю влияния научных обоснований на принятие управленческих решений, сформировать процессную модель деятельности организаций здравоохранения и органов управления этой сферой. Предполагается, что практическим результатом такого сотрудничества станет вакцинация не менее 1 млн жителей города, обеспеченность лекарствами, возможность связаться с поликлиникой с первого раза не менее, чем девятью способами, а также увеличение тестирования на COVID-19 до 70 тыс. исследований в сутки и получение результата теста в срок не позднее 48 часов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что о планах петербургских властей разработать региональную стратегию цифровой трансформации системы здравоохранения в ходе заседания Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса сообщил губернатор города Александр Беглов.