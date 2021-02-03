В феврале в Татарстане запустят новый телеканал «ЮВТ-24»

В Татарстане в феврале 2021 года планируют запустить новый телеканал «ЮВТ-24». Об этом на итоговой коллегии агентства «Татмедиа» заявил его глава Айдар Салимгараев.

По его словам, новый телеканал должен объединить юго-восточную часть Татарстана и сделать ее самодостаточным новостным центром региона. «В этом году мы запускаем телевизионный проект, ориентированный на юго-восток Татарстана, — „ЮВТ“. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево, Бавлы и другие населенные пункты с местной повесткой. Это послужит единению агломерации с полной новостной самодостаточностью», — отметил господин Салимгараев.

Отмечается, что потенциальная аудитория нового телеканала Татарстана превышает 470 тыс. зрителей

"Ъ-Казань"