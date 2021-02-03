Продажи Lada в январе выросли на 0,3%

Продажи Lada на российском рынке в январе текущего года составили 21 857 автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Lada.

По сравнению с январем 2020 года продажи выросли на 0,3%. Самыми популярными моделями остаются Lada Granta и Lada Vesta с показателями продаж 7 720 и 6 347 автомобилей соответственно.

Рост продаж Lada XRay составил 28,1%, всего за месяц было продано 1587 автомобилей этой модели. Lada Niva Legend также продемонстрировала рост: 2004 проданных машины, что на 26,5% выше показателя января прошлого года.

Андрей Сазонов