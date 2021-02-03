Александр Левин награжден орденом за заслуги перед Свердловской областью I степени

Председатель Общественной палаты Свердловской области и свердловского творческого союза журналистов Александр Левин награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени «за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона». Об этом в своем facebook сообщила пресс-секретарь свердловского союза журналистов Ольга Закорюкина.

Александр Левин родился в 1951 году в Свердловске. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. С 1972 по 1991 года работал в редакции газеты «Вечерний Свердловск». С декабря 1991 работал пресс-секретарем главы администрации Свердловской области Эдуарда Росселя. С избранием господина Росселя председателем Свердловской областной думы стал руководителем пресс-службы думы.

В 1995 году был назначен руководителем пресс-службы губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. В ноябре 1997 года стал директором департамента информации губернатора. С декабря 2009 по февраль 2011 года Александр Левин был назначен советником губернатора Свердловской области Александра Мишарина. В марте 2011 года стал вице-президентом футбольного клуба «Урал». В 2014 году занял пост председателя совета директоров «Урала», который покинул в прошлом году. Александр Левин занял пост председателя свердловского союза журналистов в 2013 году. В 2018 году возглавил Общественную палату Свердловской области.