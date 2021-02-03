Россия экспортировала рекордное количество зерна

Экспорт зерновых с начала сельскохозяйственного сезона (длится с июля 2020 г. по июнь 2021 г.) по январь составил 34,3 млн т, сообщил «Ведомостям» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По его словам, это на 25% больше аналогичного периода прошлого года, и это самый высокий показатель за всю историю рынка.

Игорь Павенский также сообщил, что за этот же период Россия экспортировала 29 млн т пшеницы, и это также рекордное значение. Похожие данные приводит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько — 29,9 млн т. Только в январе было экспортировано рекордные 3,2 млн т пшеницы. Он связывает такую динамику с высоким урожаем, ростом мировых цен на зерно, а также введением с 15 февраля экспортных пошлин.

Ранее “Ъ” сообщал, что Россия может ввести «плавающую» пошлину на экспорт пшеницы с 1 июня. Предполагается, что ее размер будет на уровне 70% от мировых цен после вычета $200 за тонну. Эксперты называют такие ограничения «очень жесткими».

Подробности — в материале “Ъ” «Зерно не пройдет».