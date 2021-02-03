Экс-министр угорел на даче

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело в связи со смертью бывшего министра сельского хозяйства федерального правительства и экс-спикера парламента Алтайского края 81-летнего Александра Назарчука. Его тело обнаружили на даче родственники. По предварительным данным следствия, Александр Назарчук отравился угарным газом из-за обледенения дымохода.



Управление СКР по Алтайскому краю расследует обстоятельства смерти экс-главы Минсельхоза РФ Александра Назарчука. Об этом сообщили в следственном ведомстве.

В понедельник утром Александр Назарчук поехал проверить дачу сына, расположенную в селе Солнечное Первомайского района. Ею семья пользовалась в основном только в весенне-осенний период. Весь день пенсионер не отвечал на звонки, обеспокоенные его долгим отсутствием родственники поехали за ним. На цокольном этаже дома они обнаружили тело Александра Назарчука и позвонили в экстренные службы. Помимо полиции, на место происшествия выехали сотрудники МЧС и компании ООО «Газпром газораспределение Барнаул». «По приезду служб было обнаружено задымление подвального помещения. Запах газа не выявлен»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе компании.

Видимых следов насильственной смерти на теле бывшего политика криминалисты не обнаружили. Тело мужчины отправили на судмедэкспертизу, она установила, что причина смерти — отравление угарным газом. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). «В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего»,— заявила помощник руководителя управления СКР Елена Коновалова.

В газораспределительной компании также создали комиссию по расследованию причин трагедии. Там считают, что инцидент мог произойти «вследствие обмерзания дымохода», и отмечают, что плановое обслуживание газового оборудования, установленного в загородном доме, было произведено 13 октября прошлого года.

Похороны Александра Назарчука пройдут 3 февраля. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования семье политика.

Александр Назарчук родился 6 августа 1939 года в селе Романово Алтайского края. В 1990 году Александр Назарчук был избран народным депутатом Верховного совета РСФСР, в 1993 году — депутатом Госдумы РФ первого созыва. В нижней палате парламента он возглавлял комитет по аграрным вопросам. В октябре 1994 года господина Назарчука назначили на пост министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, который он занимал около двух лет. В 1996 году политик вернулся в Алтайский край и победил на выборах в региональный парламент. На посту председателя краевого заксобрания он проработал три созыва. С 1996 по 2001 год Александр Назарчук являлся членом Совета федерации РФ.

Константин Воронов