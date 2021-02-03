Разошлись по миру

Мэрия Новосибирска в рамках мирового соглашения о досрочном расторжении двух концессий на пользование котельными и теплосетями снизила на 49,3 млн руб. сумму денежных претензий к входящему в СГК АО «Сибэко». Компания выплатит муниципалитету за неисполнение обязательств 86% от его изначальных исковых требований. Мэрия объяснила дисконт взаимозачетом и ранее осуществленным взысканием по банковским гарантиям. Стороны сообщают, что расторжение старых концессий было необходимо, в том числе, для заключения новой. Планируется, что по ней обязательства СГК за 10 лет составят 5,5 млрд руб.



Мэрия Новосибирска сообщила о заключении мирового соглашения с АО «Сибэко» (входит в ООО «Сибирская генерирующая компания», СГК) о досрочном расторжении двух теплосетевых концессий. Как следует из текста мирового, оно предполагает снижение изначальных требований муниципалитета на 49,3 млн рублей. Это 14% от 343,6 млн руб. — общей суммы «убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами», которую мэрия и МУП «Энергия» предъявили к взысканию «Сибэко». «Мировое соглашение включает компенсацию всех невыполненных мероприятий, предусмотренных в концессионных соглашениях №13 и №14. В нем максимально учтены все возможные интересы муниципалитета в части расторжения двух концессий»,— сообщает пресс-служба мэрии.

Концессионные соглашения №13 и №14 были заключены в конце ноября 2017 года. Мэрия передала «Сибэко» 21 котельную, теплосети микрорайонов Пашино и ОбьГЭС в Новосибирске. Компания должна была с 2018 по 2023 год провести их модернизацию на 655,2 млн руб. Необходимость досрочного расторжения этих концессионных соглашений мэрия и СГК ранее объясняли неактуальностью отдельных проектов и планами заключить новую концессию, которая охватит почти все теплосетевое хозяйство города.

Согласно мировому соглашению, старые концессии будут считаться расторгнутыми с 1 июля 2021 года. Помимо представителей мэрии, «Сибэко» и МУП «Энергия», документ подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Согласно достигнутым договоренностям, «Сибэко» до 15 февраля выплатит мэрии Новосибирска 197,7 и 41,5 млн руб., составляющих стоимость мероприятий, предусмотренных концессиями №13 и №14 соответственно. Кроме того, «Сибэко» заберет в собственность два котла Воsch и шесть газовых и комбинированных горелок Weishaupt, приобретенных МУП «Энергия» для одной из котельных, ремонт которой предполагался в рамках концессии. Компания обязуется полностью компенсировать муниципальному предприятию их стоимость — 55,1 млн руб. без НДС (66,1 млн руб. с НДС). «Сибэко», по документу, должно передать МУП «Энергия» все полученное по концессиям имущество до 1 августа 2021 года, но так как у муниципального предприятия нет возможности его содержать и эксплуатировать, стороны договорились, что концессионер бесплатно продолжит поддерживать котельные и сети в исправном состоянии до 1 июля.

В рамках мирового соглашения мэрия отказалась от требования к компании на 18,5 млн руб., которые концессионер должен был направить на ввод в эксплуатацию котельных на улицах Чулымская и Ельцовская. «Взамен выведенных локальных котельных, АО „Сибэко“ безвозмездно передает в муниципальную собственность центральные тепловые пункты, расположенные в зонах данных локальных котельных, к которым построены тепловые сети от зоны централизованного теплоснабжения»,— пояснили „Ъ-Сибирь“ в департаменте энергетики и ЖКХ Новосибирска.

Кроме того, мэрия отказалась от взыскания 11,1 млн руб. — процентов за неисполнение обязательств по договорам. Причины этого дисконта в мэрии не объяснили. Как уточнил „Ъ-Сибирь“ глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Новосибирска Александр Люлько, еще 19,7 млн руб. убытков из-за неисполнения концессий были исключены из суммы требований, так как муниципалитет ранее уже получил их по банковским гарантиям, которые заключались между концессионером и концедентом.

В декабре 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции сообщил, что обращение в арбитражный суд с иском к «Сибэко» было инициативой мэрии, которая «усмотрела невыполнение концессионных соглашений». «Мы обратились в арбитражный суд, чтобы разобрать ситуацию на этом уровне. В ходе разбирательств определена сумма невыполненных обязательств в отношении муниципалитета, определены цели, куда направлены будут эти деньги»,— сказал он. Во вторник пресс-служба мэрии уточнила, что полученные от «Сибэко» средства планируется этим летом направить на ремонт и техническое перевооружение теплосетевого комплекса города.

Кроме того, ранее Анатолий Локоть сообщал, что, заключив мировое соглашение, мэрия готова «выйти на другой уровень отношений с СГК — заключать большую концессию». «С точки зрения управления необходим один хозяин, один центр принятия решений»,— говорил он журналистам. «В настоящее время СГК (ООО „Новосибирская теплосетевая компания“, в которой функции управляющей компании выполняет ООО „СГК“) выступает с инициативой заключения нового концессионного соглашения, соответствующие предложения направлены в мэрию Новосибирска»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе СГК. Условия новой концессии еще обсуждаются. СГК ранее предлагала в течение 10 лет вложить в теплосетевое хозяйство города 5,5 млрд руб.

Адвокат Forward Legal Дарья Овчинникова считает, что частичный отказ концедента и «Энергии» от требований с учетом безвозмездной передачи объектов теплосетевого хозяйства, возведенных им за время действия концессионных соглашений, «выглядит более чем обос­нованным». Парт­нер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин предполагает, что стороны «в какой-то момент могли прий­ти к соглашению, как они изменят концессионное соглашение, а действия мэрии по обращению в суд и все последующие — лишь для усиления добросовестности». «Чтобы чиновники могли говорить, что они делали все строго в соответствии с законом, власти обратились за взысканием денег в суд и там заключили мировое соглашение, по которому бюджет получил компенсацию»,— считает юрист.

Дарья Решетникова