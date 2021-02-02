COS создали деним-коллекцию из переработанного хлопка и без заклепок

COS представили новую капсулу денима, созданную исключительно с использованием переработанного органического хлопка. Руководствуясь принципами экологичности, дизайнеры отказались от заклепок, сократив тем самым использование пластика.

В женской линейке представлены пять основных моделей на весну: расклешенные джинсы свободного кроя, джинсы-бананы, классические трубы и скинни.

В мужской линейке представлены три модели — классические, slim и зауженные джинсы. Помимо самого экологичного материала при создании коллекции применялась инновационная методика окраски ткани глиняными красителями.