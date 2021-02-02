Депутат Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге книгу «Советское право. Итоги»

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге свою книгу «Советское право. Итоги», сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Книга состоит из очерков о государстве и праве с 1962 по 1984 годы. «Книга написана на общечеловеческом, а не научно-юридическом языке. Она рассчитана на всех, кто интересуется историей нашего государства, историей права, историей становления различных законодательных актов»,— сказал господин Крашенинников.

Напомним, Павел Крашенинников избирался в Госдуму в 1999, 2003, 2007, 2011 и 2016 годах. В последний раз от Свердловской области. В январе 2020 года он был включен в рабочую группу по подготовке предложений о поправках к Конституции России. В январе 2021 года господин Крашенинников заявил, что намерен вновь баллотироваться в нижнюю палату парламента.

Михаил Мананников