Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему корица считается зимней приправой, как, согласно легендам, добывали специю и у кого была монополия на торговлю пряностью.

Вновь отправляемся в мир специй. Корица считается зимней приправой, я думаю, только лишь потому, что ее часто добавляют в глинтвейн, и тогда аромат напитка становится умопомрачительным.

А вообще это одна из самых древних пряностей. Китайцы употребляли ее почти за 3 тыс. лет до нашей эры. Очень ценили ее и в древнем Египте, и в Риме. Говорят, император Нерон, когда хоронил свою жену, сжег годовой запас корицы, и весь Рим утонул в благовониях. Хотя о выходках Нерона много слухов — он и Рим потом поджег.

В Древней Греции корица была нарасхват: ее добавляли в духи, лекарственные препараты, использовали как пряность, а так же применяли в приготовлении амулетов и оберегов.

Согласно одной из легенд, специю добывали из гнезда Феникса. Люди кормили гигантских птиц огромными кусками мяса, под тяжестью которых гнездо проседало, и корица просыпалась вниз. По другому преданию, корица охранялась ядовитыми змеями, и добытчики защищали себя бычьими шкурами, чтобы унести хоть щепотку.

Конечно, ореол тайны старательно поддерживался купцами, и стоимость корицы была фантастической. Во времена средневековья употреблять пряность могли только зажиточные европейцы. Сначала Александрия и Константинополь были городами, куда купцы свозили специю из стран загадочного Востока. Далее уже венецианские торговые суда распространяли пряность по всем факториям Средиземного моря.

Долгое время монополия на торговлю корицей была прерогативой венецианских и арабских купцов. Потом дело взяли в свои руки португальцы, а позже голландцы. Они контролировали сбор корицы на Шри-Ланке. Их прибыль от торговли составляла 2000%. В общем, у корицы сумасшедшая история и божественный вкус.