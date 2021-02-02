На нижегородской акции 31 января было около двух тысяч силовиков

Штаб Алексея Навального в Нижнем Новгороде распространил справку райотдела полиции о пресеченном 31 января шествии по улице Большой Покровской в защиту задержанного политика.

По данным МВД, в обеспечении правопорядка было задействовано 1437 сотрудников полиции, 240 сотрудников ОМОНа и 300 военнослужащих Росгвардии. В справке сообщается, что в полдень воскресенья возле кинотеатра «Октябрь» собрались около 500 активных участников протестной акции, то есть силовиков было вчетверо больше, чем митингующих. В отделы полиции были доставлены 338 человек, в том числе 13 несовершеннолетних и одна гражданка Украины.

Иван Сергеев