В 2020 году Башкирский оперный театр показал на 153 спектакля меньше, чем в 2019 году

В Башкирском государственном театре оперы и балета в 2020 году показали на 153 спектакля, или на 57% меньше, чем в 2019 году: в прошлом году в нем было сыграно 112 спектаклей, которые посмотрели 64,6 тыс. зрителей, а годом ранее — 265 спектаклей, на которых присутствовали 124,1 тыс. зрителей. Показатели 2020 года в два раза меньше запланированных: 227 спектаклей и 121,3 тыс. зрителей. Посещаемость театра в 2020 году составила 58,4%, средняя стоимость билета — 696 руб. Средняя выручка одного спектакля равнялась 226,45 тыс. руб., это на меньше выручки в 2019 году (242,29 тыс. руб. за спектакль).

В 2020 году театр дал 18 спектаклей на гастролях, что в 2,6 раз меньше, чем в 2019 году — 46 спектаклей. При этом количество зрителей на гастролях, наоборот, увеличилось с 33,6 тыс. в 2019 до 34,1 тыс. в 2020 году.

Внебюджетные поступления, в том числе от продажи билетов, снизились на 32,5% — с 64, 21 тыс. руб. в 2019 до 43,32 тыс. руб. в 2020 году.

Майя Иванова