Алексей Орлов прошел собеседование на пост мэра и пообещал сделать из Екатеринбурга город добра

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга провела собеседование с временно исполняющим обязанности мэра Алексеем Орловым. Отметим, что в среднем на общение с кандидатами члены комиссии тратят до 20 минут. Однако собеседование с господином Орловым продлилось более получаса.

Алексей Орлов отметил, что программа создавалась на основе стратегического плана по развитию Екатеринбурга. В нее вошло пять основных направлений. Среди них: «Екатеринбург — центр мировых коммуникаций и центр деловых активностей», «Екатеринбург — город новых архитектурных решений». Еще одним направлением является развитие новой экономики, а также создание «умного города».

«Пятое направление — "Екатеринбург — город добра и соучастия". Добро — это те общественные процессы, которые происходят в городе. Соучастие, например, проявляет наш уральский бизнес, который помогает развиваться городу»,— отметил Алексей Орлов.

Отвечая на вопросы журналистов, он не исключил, что кто-то из кандидатов может быть приглашен на работу в мэрию: «Готов встречаться со всеми. Уверен, что среди них есть люди с уникальными возможностями».

Напомним, господин Орлов перешел на работу в администрацию Екатеринбурга в конце 2020 года. После ухода Александра Высокинского в правительство Свердловской области был назначен временно исполняющим обязанности главы города.

Всего на конкурс по выборам мэра было допущено 43 человека. Из-за большого числа кандидатов конкурсная комиссия решила проводить собеседования в течение трех дней — с 1 по 3 февраля.

Подробнее о том, как прошел первый день собеседований — в материале “Ъ-Урал” «"Я согласен занять пост сроком на один год"»