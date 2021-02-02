В Хабаровске против участника акции 31 января возбудили дело по «дадинской» статье

В Хабаровске возбудили уголовное дело за неоднократное нарушение правил проведения митингов против участника несогласованной акции 31 января Валентина Квашникова. Он находится в отделе полиции.

Как передает «ОВД-Инфо», по предварительной информации, его задержали в суде. Он пришел на заседание по делу о повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 УК). По информации правозащитного центра, на него возбудили дело по так называемой дадинской статье — ст. 212.1 УК РФ.

23 и 31 января по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требовали отпустить его из-под ареста. По информации «ОВД-Инфо», в общей сложности было задержано около 10 тыс. человек. По итогам акций 31 января в Хабаровске задержали девять человек.

Подробнее об акциях 31 января — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».