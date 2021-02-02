Региональный долг пошел в рост

По итогам 2020 года общий государственный долг российских регионов вырос на 18% и достиг 2,5 трлн руб., сообщил Минфин на своем сайте со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Леонида Горнина. Несмотря на такой сильный рост, первый замминистра считает, что структура долга по итогам года улучшилась. Он объясняет это тем, что более половины прироста долга (56%) пришлось на практически бесплатные бюджетные кредиты федерального центра. Задолженность перед банками даже несколько сократилась (на 5,6 млрд руб.), а рост рыночного долга пришелся на размещаемые регионами облигации, которые позволяют привлекать более длинные деньги при меньших расходах на обслуживание.

Между тем агентство АКРА в своем обзоре отмечает, что произошедший рост регионального госдолга прервал тенденцию последних трех лет к снижению этого показателя (см. график). Сопоставимыми темпами долговая нагрузка росла только в 2013–2014 годах, когда началось интенсивное исполнение майских указов президента.

Эксперты АКРА согласны, что полугодовые бюджетные кредиты позволили избежать традиционного роста долга регионов перед банками. Однако, отмечают они, займы были выданы в рамках антикризисных мер, и через полгода их нужно будет возвращать или рефинансировать.

Агентство отмечает, что по итогам 2020 года выросла и относительная долговая нагрузка регионов (соотношение долга к налоговым и неналоговым доходам), чего также не наблюдалось уже несколько лет. Это объясняется не только увеличением объема долга, но и снижением этих доходов территорий на 2% в сравнении с 2019 годом. «Совокупная долговая нагрузка субъектов по итогам 2020 года составила 27% против 23% годом ранее»,— указывает АКРА. В Минфине, уточняя, что уровень долговой нагрузки на 1 января 2021 года составил 27,3%, заявляют, что это существенно ниже максимальных значений, зафиксированных после кризиса 2014 года,— 36,5%. «Таким образом, долговая нагрузка регионов остается на безопасном уровне, который примерно соответствует уровню конца 2012 года»,— приводит ведомство слова Леонида Горнина.

Вадим Вислогузов