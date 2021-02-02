Уменьшение делением

В минувшее воскресенье в Ростове-на-Дону состоялась вторая протестная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Правоохранители приняли усиленные меры для того, чтобы не допустить объявленного проведения шествия: часть улиц в центре города была перекрыта полностью, а на некоторых — движение было ограничено. Из примерно 700 участников были задержаны более 93 человек. Оппозиционеры все же прошли несколькими раздельными колоннами по городу, скандируя призыв «Ростов, выходи!», который, впрочем, остался без ответа.

О намеченной на воскресенье протестной акции в Ростове сторонники оппозиционера Алексея Навального объявили в середине недели. К назначенному времени правоохранители успели основательно подготовить центр города к мероприятию — некоторые улицы перекрыли снегоуборочной техникой, металлическими заграждениями закрыли входы в парк им. М. Горького, на пешеходную зону в пер. Соборном, все подходы к зданиям регионального правительства и полпредства президента РФ в ЮФО.

Впрочем, тех, кому перекрытия доставили неудобства, было немного — центр города в первой половине выходного дня выглядел пустым, что делало заметнее в разных его частях многочисленные группы омоновцев в полной экипировке.

Согласно плану организаторов протестной акции, ее участники должны были выдвинуться в 12:00 от Публичной библиотеки к парку им. М. Горького по Пушкинской улице. На объявленной точке сбора за 20 минут до начала акции собралось около 100 человек, еще столько же стояло чуть поодаль. Самыми громкими и решительными здесь оказались 10-15 активистов НОД, пришедших к библиотеке с флагами и транспарантами. Мужчина средних лет громко выражал поддержку президенту Владимиру Путину, убеждая собравшихся, что им стоит переключить свое недовольство на «корпорации США».

Вначале окружившие площадь по периметру полицейские не обращали внимания на собравшихся и общались между собой. Пушкинскую не спеша патрулировали кинологи. Около 12:00 из полицейской машины прозвучало сообщение о том, что акция незаконна, собравшихся попросили разойтись. К тому моменту на площади собралось около 350 человек, еще несколько сотен ждали начала акции поодаль. Спустя пару минут все они захлопали в ладоши и пошли по улице Пушкинской, трижды проскандировав «Свободу!». Почти сразу колонна уперлась в металлический забор, однако часть протестующих омоновцы пропустили через узкий проход. Когда примерно четверть участников шествия прошла вперед, проход закрыли. Шедшие в хвосте колонны свернули в переулки, чтобы затем собраться на улицах М. Горького и Красноармейской.

Таким образом, через десять минут после начала шествия участники акции оказались разделенными минимум на три группы.

Первые задержания полицейские начали проводить на улице Пушкинской. Вначале задержанных участников шествия уводили бегом, затем в более спокойном темпе, однако нескольких мужчин все же сбили с ног и отнесли на руках.

В это время часть протестующих прошла по ул. М. Горького и Красноармейской, скандируя «Ростов, выходи!». Еще около 150 человек направилось по Ворошиловскому проспекту в сторону ДГТУ. На Ворошиловском проспекте из-за поехавших за протестантами полицейских машин и автозаков образовалась пробка.

Хаотичное движение участников акции и следующих по их пятам полицейских продолжалось еще несколько часов. Протестующие разбились на мелкие группы, и их стало сложно отличать от обычных прохожих.

Около 15:00 омоновцы задержали молодых людей, парочками сидящих на скамейках возле Соборной площади. По всей видимости, на этом их основная работа была завершена, небольшие группы правоохранителей остались патрулировать улицы. По оценке корреспондентов “Ъ-Юг”, находившихся на месте событий, всего в акции приняло участие около 700 человек. По данным «ОВД-Инфо», общее количество задержанных в Ростове в воскресенье составило 93 человека. В пресс-службе ГУ МВД России по региону не смогли оперативно уточнить информацию.

Кристина Федичкина