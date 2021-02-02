«Петербургская недвижимость» удерживает треть рынка

В 2020 году 30% квартир на первичном рынке Петербурга было приобретено в компании «Петербургская Недвижимость».

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», последние пять лет компания удерживает почти треть рынка новостроек и продолжает активный рост. За 27 лет работы более 361 тыс. семей приобрели квартиры благодаря «Петербургской Недвижимости».

Компания выступает эксклюзивным продавцом всех объектов холдинга Setl Group, а также предлагает покупателям самый широкий выбор новостроек: более 150 объектов от 40 надежных застройщиков. В 2020 году на рынок вышли несколько объектов холдинга: малоэтажный квартал «Солнечный город Резиденции», премиальный жилой комплекс «Grand View» на Петровском острове и проект высокого комфорт-класса «Автограф в центре».

С 2019 года «Петербургская Недвижимость» активно развивает онлайн-сервисы, что позволило ей удержать лидерство в период пандемии. Сегодня клиенты компании могут не выходя из дома выбрать и забронировать квартиру, совершить онлайн-экскурсию по жилым комплексам, внести и вернуть залог и подать единую заявку на ипотеку сразу в несколько банков. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками «Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям выгодные условия кредитования. А клиентская служба сервиса компании продолжает оказывать информационную поддержку покупателям и после завершения сделки.

ЖК «Солнечный город. Резиденции»: СПб, Красносельский район, муниципальный округ «Сосновая Поляна», кадастровые номера земельных участков: 78:40:0008501:10817, 78:40:0008501:10822, 78:40:0008501:10836, 78:40:0008501:10839. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Сэтл Инвест».

ЖК «Автограф в центре»: СПб, Лиговский пр., д. 236, кадастровый номер ЗУ 78:13:0007319:2047. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл-Лиговский».

ЖК Grand View (ЖК «Гранд Вью»): СПб, Петровский пр., д. 26, лит. Ж, кадастровый номер ЗУ 78:07:0003212:1401. Застройщик ООО «Ринова».

Проектные декларации объектов размещены на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф).

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