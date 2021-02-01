Ученые расписали выходы из экономического кризиса

Прогрессивная шкала налога для обеспеченных россиян и изъятие накоплений граждан: ученые РАН придумали, как вывести Россию из экономического кризиса. В своем докладе академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв подчеркивают, что к нынешнему кризису привели падение цен на нефть и предшествующая стагнация экономики. Более того, власти не учли последствия второй волны пандемии коронавируса при составлении трехлетнего бюджета, убеждены ученые. Вследствие выполнения их плана экономика будет расти на 3-4%, обещают академики.

Как следует перераспределить ресурсы? Подробности плана — в справке “Ъ FM”:

Финансирование антикризисных программ, по мнению авторов доклада, следует увеличить вдвое за счет золотовалютных резервов и средств Фонда национального благосостояния, а также активов банков, накоплений предприятий и граждан. Деньги нужно направить на повышение минимальных зарплат до 20 тыс. руб. в этом году, пособий по безработице — до 25 тыс., пенсий — до 22 тыс. в следующем. Все взятые россиянами кредиты предлагается пересчитать по ставке 8% годовых и запретить банкам выдавать займы по ставкам более чем вдвое выше ключевой. Часть инициатив касается налоговой политики. Речь, например, об отмене подоходного налога с низких доходов, введении прогрессивного налога на доходы свыше 100 тыс. руб. в месяц (на члена семьи) от 20% до 30%. При этом ФНС, согласно задумке академиков, должна получить распределительную и стимулирующие функции. Также авторы считают уместным возвращение к пятилетнему планированию социально-экономического развития и перевод регионов на самофинансирование и окупаемость.

Насколько оправданы такие реформы? “Ъ FM” попросил директора Института стратегического анализа компании FBK Grant Thornton Игоря Николаева оценить предложения экономистов из Российской академии наук: «Увеличение финансирования антикризисных мероприятий, направление средств на повышение минимальных зарплат — с этим я согласен. Мы обрекаем себя на то, что у нас быстрого “постковидного” восстановления не будет. С 2014 года и так доходы населения снижались, и здесь они еще так проседают. Нужно больше тратить в такие периоды, использовать деньги на поддержку населения. Мы этого не делали, в результате по итогам 2020 года реальные располагаемые доходы населения упали на 3,5%. Отменить подоходный налог с низких доходов — двумя руками за. Другое дело, что уж если это предлагается, надо говорить о том, что такое низкие доходы — это же принципиальный момент.

Что касается введение прогрессивного налога на доходы свыше 100 тыс. руб. в месяц, тут есть некое противоречие. С одной стороны, мы говорим, мол, давайте больше помогать, а с другой, вводим прогрессивный налог по весьма чувствительной ставке от 20 до 30%, не на какие-то сверхдоходы.

И, вообще, кризис — это не время для повышения даже подоходного налога.

Богатые найдут возможность минимизировать издержки, тогда это коснется людей с доходами выше среднего. Что касается наделения налоговой службы распределительной и стимулирующей функциями, получается, что функции Минфина, Минэкономразвития переходят к налоговой службе? Это что за экономический монстр у нас появляется? Призвано не только собирать деньги, но их распределять. И зачем смешивать? Мне непонятно, что лучше. То есть Минфин не справляется, Минэкономразвития не справляется, другие ведомства, а теперь будет вот такая супер-пупер-служба?»

При этом многие реформы в субъектах реализовать либо трудно, либо невозможно, подчеркивает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич: «Подоходный налог с низких доходов, как и с высоких, с любых, идет в региональный бюджет. Эта мера уже обсуждалась. Вопрос: кто компенсирует потери бюджета в субъектах федерации? Если это сделать готов федеральный бюджет, прекрасно. Но он не изъявил такой готовности, когда эта мера обсуждалась. Что касается перевода регионов на самофинансирование, это они о чем? Это, что, Тыва, у которой 78% дотационности, есть два угольных карьера, которые в прошлом году плохо сработали, а все остальное — бюджетка? Это как? Знаете, это очень смешно. Но я не очень понимаю, зачем они это написали. В части, касающейся регионов, это либо непонятно, либо нереализуемо».

Авторы доклада известны сотнями научных работ в сфере экономического анализа и прогнозирования. Абел Аганбегян был советником первого президента СССР Михаила Горбачева и разрабатывал концепцию экономической реформы 1987 года.

Александр Рассохин