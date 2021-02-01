Краснодарский край стал крупнейшим из региональных рынков подержанных мотоциклов

Продажи мотоциклов с пробегом по итогам 2020 года в Краснодарском крае составил 4,3 тыс.шт., сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом Кубань стала самым крупным по объему рынком подержанных мотоциклов среди российских регионов, уступив только Москве (11,6 тыс.шт.), Московской области (9 тыс.шт.) и Санкт-Петербургу (4,6 тыс.шт.). Замыкает пятерку лидеров Свердловская область, в которой мотоциклов с пробегом в 2020 г. продано 3,4 тыс.шт.

Аналитики агентства отмечают, что спрос на мотоциклы данной категории в целом по стране упал впервые за пять лет, сократившись на 2%, до 87 тыс. единиц. Наиболее популярными брендами среди покупателей подержанных мотоциклов в прошлом году стали Honda (21,2 тыс. шт.), Yamaha (14,4 тыс. шт.), Suzuki (9,4 тыс. шт.), Kawasaki (7,8 тыс. шт.), на которые приходится 68% от общего объема спроса.

Ольга Логинова