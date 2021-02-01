Импорт цитрусовых через сочинскую границу вырос в четыре раза

С начала сельскохозяйственного сезона из Абхазии в Россию через таможенный пост МАПП «Адлер» было ввезено в общей сложности 53,4 тыс. т цитрусовых, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период сезона 2019-20 гг. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

За этот же период импорт овощей вырос в 1,7 раза. По данным ЮТУ, рост объема ввозимой плодоовощной продукции связан с высоким урожаем и активным спросом на фрукты и овощи абхазского производства на российском рынке.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года сообщалось, что с начала «мандаринового сезона» через российско-абхазскую границу в сочинском поселке Псоу экспортировано 1,5 тыс. тонн мандаринов, около 1,5 тыс. тонн орехов, более 50 тонн фейхоа и около 56 тонн хурмы.

Ольга Логинова