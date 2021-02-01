Власти Республики Алтай отменили ограничения работы кафе и ресторанов ночью Ране предприятия общепита были открыты до 22:00

Оперативный штаб Республики Алтай отменил ограничения работы организаций общественного питания. С октября предприятия были открыты до 22:00. При этом послабления не касаются ночных клубов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава республики Олег Хорохордин отметил, что при этом «неизменными остаются требования регулярной дезинфекции», масочный режим для сотрудников, соблюдение социальной дистанции и запрет на организацию и проведение массовых мероприятий в общепите.

В конце января в регионе разрешили проводить спортивные соревнования на открытом воздухе и устраивать состязания в помещениях без зрителей.

По последним данным местного оперштаба, за все время пандемии было выявлено 15 462 случая заболевания коронавирусом (+1 за прошедшие сутки), выздоровели 14 724 пациента (+32), скончались 183 жителя.

Екатерина Лукашевич