Как ИТМО трансформирует учебные программы под запросы рынка

В России до сих сохраняется скепсис в отношении магистратуры. Но именно эта ступень обучения позволяет студенту углубить знания, уже полученные в бакалавриате, либо, наоборот, сменить вектор профессионального развития.

Корпоративные магистерские программы — всего их в ИТМО более 30 — организованы совместно с крупными компаниями и в большой степени направлены на удовлетворение спроса на рынке труда. Как правило, подготовка по специальным дисциплинам в таких программах ведется не только преподавателями вуза, но и специалистами предприятия-заказчика. Это позволяет следить за последними изменениями в индустрии и при необходимости корректировать учебный курс.

Преимущества взаимодействия между университетом и компаниями: для корпоративных партнеров расширить исследовательские возможности бизнеса, получить новые знания и разработки, подготовить специалистов с необходимыми компетенциями и реальными навыками; для университетов устроить студентов на производственную практику, получить дополнительное оборудование, возможность формирования актуальных исследовательских тематик, обучение в рамках стажировок научно-педагогических работников.

Примеры коллаборации Университета ИТМО и предприятий

Международная IT-компания Jetbrains на базе ИТМО ведет программу «Разработка программного обеспечения — Software Engineering». Она рассчитана на студентов, уже имеющих опыт в разработке программного обеспечения, но желающих углубить свои знания в программировании. Большинство студентов после окончания программы трудоустраивают в штат компании.

«Работа с данными» сегодня одна из самых востребованных специализаций в мире IT: обработка больших массивов информации необходима компаниям, работающим практически во всех отраслях современной экономики. Онлайн-переводчики, составление маршрутов транспорта, создание новых материалов, умные камеры, распознающие лица,— все это было бы невозможно без анализа данных и машинного обучения. Все чаще большие данные востребованы и в науке: с их помощью расшифровывают геномы, исследуют новые молекулы, анализируют творческое наследие писателей прошлого.

В условиях продолжающегося роста потребности в таких специалистах Высшая школа цифровой культуры Университета ИТМО и компания «Яндекс» открыли в вузе новую совместную магистерскую программу «Аналитика данных».

Выпускники магистратуры смогут получить сразу два диплома — Университета ИТМО и Computer Science Center.

Есть в ИТМО магистерская программа «Робототехника и искусственный интеллект». Она всегда была крупнейшей среди всех университетов России. Бюджетных мест прежде было 80, сейчас стало 97. Фокус — на подготовку специалистов, которые одновременно понимают принципы и особенности разработки и управления сервисными и промышленными роботами и владеют методами машинного обучения, которые могут использоваться, чтобы вывести разработку на новый уровень и найти решения для преодоления парадокса Моравека.

Начиная с набора 2021 года, в рамках программы одна специализация будет относиться к научному типу и готовить исследователей, а вторая, которая реализуется в сотрудничестве с центром робототехники «Сбера»,— к корпоративному, нацеленному на подготовку разработчиков.

Одно из заметных преимуществ магистратуры — доступ к оборудованию мирового уровня: робототехническим системам, исследовательским комплексам, манипуляционным и коллаборативным роботам, мобильным роботам, беспилотникам. У любого магистранта будет возможность реализовать свой проект на продвинутой материально-технической базе.

«Информационная безопасность» также важная магистерская специальность в ИТМО. Она охватывает все проблемы защиты информации, программа реализуется вместе с индустриальными и академическими иностранными партнерами, среди которых «Сбер», «Эврика», а также Университет Аалто (Финляндия) и Университет Никосии (Кипр). В этих университетах студенты могут провести один год магистратуры.

Факультет безопасности информационных технологий ИТМО сотрудничает с профильными компаниями, где студенты могут проходить практику: Сбербанк России, «Газпром нефть», «Эврика», «Концерн ВКО “Алмаз — Антей”», «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», Центральный банк.

ИТМО активно развивает учебные программы и с «Газпром нефтью»: работает несколько совместных магистратур. Университет ИТМО и «Газпром нефть» подписали соглашение о развитии совместной магистратуры «Функциональная безопасность беспилотных транспортных средств» — первой в России учебной программы для подготовки разработчиков и специалистов по эксплуатации беспилотного транспорта в нефтегазовой отрасли. Магистранты будут изучать дисциплины программирования, принципы организации киберфизических систем, управление и архитектуру беспилотных авиационных систем, автомобилей и других автономных аппаратов, а также информационную и промышленную безопасность их эксплуатации.

«Газпром нефть» и ИТМО подписали также соглашение о развитии новой специализации «Современные аспекты нефтегазового дела»: открыт набор студентов на курс «Биоэкономика и управление ресурсами». Проект ориентирован на студентов с опытом в химии и IT-технологиях, на программу планируется принять восемь человек на бюджетной основе. За два года магистры изучат основы нефтегазового дела, бизнес-процессы нефтепромысловой химии и освоят экспериментальные методы исследований флюидов и реагентов, автоматизацию и моделирование процессов добычи нефти и газа. Внедрение в классические образовательные программы специфики нефтяной отрасли является одним из элементов стратегии «Газпром нефти», направленной на подготовку универсальных инженеров-ученых, обладающих экспертными знаниями в фундаментальных дисциплинах.

Студенты ИТМО будут вовлечены в проекты по развитию программного обеспечения, которые используются для изучения месторождений и поиска нефти. В рамках курса по биоэкономике «Газпром нефть» также предоставит возможность участвовать в разработках научно-образовательного центра в области нефтехимии. Программа «Цифровые геотехнологии» ориентирована на освоение современных методов и технологий получения и анализа пространственной информации, разработку, создание и использование математических моделей географических систем различного назначения, содержания и территориального охвата. Выпускники смогут применять современные методы машинного обучения и моделирования для принятия эффективных решений в области геоинформационных систем.

Программа «Фудтех — FoodTech» под руководством к.б.н. Олеси Волох, руководителя группы научных исследований и нутрициологии в Danone, научного сотрудника биологического факультета МГУ, доцента факультета биотехнологий ИТМО, направлена на комплексную подготовку специалиста в области

современной пищевой индустрии. В рамках программы студенты-магистры помимо фундаментальной базы в области биохимии и основных современных дисциплин пищевой индустрии (пищевые технологии, химия и микробиология) смогут выбрать одну из шести специализаций:

«Технологии производства продуктов питания»;

«Продукты для активного долголетия и спортивное питание»;

«Функциональные и специализированные продукты питания»;

«Устойчивость и инновационные подходы в индустрии продуктов питания»;

«Качество и безопасность пищевой продукции»;

«Проектирование производства продуктов питания».

На факультете фотоники и оптоинформатики открылась новая образовательная программа «Квантовые технологии в индустрии» совместно с ОАО РЖД. Оптоэлектроника — это стремительно развивающаяся область науки и техники. Глобальная информатизация и цифровизация общества и экономики за последние десять лет привела к увеличению в 50 раз объема интернет-трафика и объема хранимых облачных данных. Уже сейчас 10% всей электроэнергии в мире тратится на интернет. По мере того как растет массив передаваемых данных, увеличиваются и требования к скорости передачи данных и к энергопотреблению. Световые технологии, оптоэлектроника становятся основой для энергоэффективных и высокоскоростных информационно-коммуникационных систем будущего. Такая ситуация диктует необходимость подготовки кадров, способных решать экспериментальные, технологические и производственные задачи в новой и быстроразвивающейся научно-технической области.

Большой тренд намечается в области разработки оптических и оптико-электронных систем и приборов различного назначения. На факультете прикладной оптики ИТМО запущена одноименная магистерская программа, на которой в качестве партнеров принимают участие представители бизнеса (АО ЛОМО, ООО «Международная группа компаний “Световые технологии”»), а также исследовательские институты РАН. Для студентов это шанс получить фундаментальные теоретические знания по физике, оптике и математике и освоить инженерные навыки.

Подготовила Ксения Ослопова