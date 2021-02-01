Cadillac раскрыл дизайн «заряженных» седанов CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing

Компания Cadillac раскрыла дизайн «заряженных» седанов CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing.

Обе модели получат новый аэродинамический обвес и особые по дизайну колесные диски увеличенного диаметра. Салон новинок пока не представлен, но из предыдущих тизеров известно, что седаны оснастят креслами с карбоновым каркасом и новым мультифункциональным рулем.

Официальная премьера новых Cadillac CT4-V Blackwing и Cadillac CT5-V Blackwing состоится в феврале 2021 года. Напомним, премьера базовых седанов CT4-V и CT5-V прошла весной 2019 года.