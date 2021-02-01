Двое задержанных на акции в Перми были госпитализированы

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков посетил Дзержинский отдел полиции города Перми, куда доставлялись задержанные на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом омбудсмен написал на своей странице в Instagram. По оценке господина Микова, среди задержанных преобладали люди в возрасте 20–27 лет. Уполномоченный отмечает, что «доставленные в отдел полиции оформлялись должным образом», а документы оформлялись в «максимально короткие сроки».

«Жалоб на применение физической силы, незаконные методы опроса и иные неправомерные действия сотрудников полиции не поступало»,— добавил Павел Миков. Он сообщил также, что двое задержанных были госпитализированы в связи с обострением хронических заболеваний.

Вчера в Перми прошла не согласованная с органами местного самоуправления протестная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Протестующие планировали провести шествие в центре города, однако доступ туда был блокирован полицией. По данным «ОВД-Инфо», в Перми задержаны 83 протестующих. Пермский штаб Навального заявлял об около 300 задержанных.